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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد المصري لتنس الطاولة، مساء الثلاثاء، بيانًا رسميًا للرد على تصريحات اللاعب عمر عصر.

مُغالطات وأكاذيب.. رد قوي من اتحاد تنس الطاولة على تصريحات عمر عصر

وقال الاتحاد: "فوجئ الاتحاد المصرى للعبة بمداخلة من اللاعب عمر عصر في إحدى القنوات الإعلامية وورد في مداخلة اللاعب مغالطات وأكاذيب".

وأضاف: "ذكر اللاعب عمر عصر أنه تم صرف مبلغ مالي تحت حساب معسكر في ألمانيا ولم يكن هناك معسكر موحيًا أن الاتحاد قد استولى دون وجه حق على المال المخصص لإقامة هذا المعسكر، وحقيقة الأمر أن هذا المعسكر لم تتم إقامته وتم إلغاؤه وعمل معسكر إعداد بديل ولم يتم سداد أي أموال لهذا المعسكر الملغي ولدينا المستندات المؤيدة لذلك".

وتابع: "ذكر اللاعب أنه لم يتم صرف أي مبالغ له شخصيًا منذ يناير 2024 وحتى باريس 2024، ونوضح أن اللاعب حصل على مبلغ ألف دولار شهريًا من الاتحاد منذ يناير 2023 حتى يوليو 2024 بإجمالي 19 ألف دولار بخلاف مبلغ مليون جنيه أخرى حصل عليها من رُعاة قامت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد بتوفيرها له وقد تسلمها كاملة، وفي إطار خطة الإعداد للاعب قام الاتحاد بإشراكه في 13 بطولة ومعسكرًا خارجيًا ضمن خطة إعداد أولمبياد باريس".

واسترسل: "ذكر اللاعب أن مدرب المنتخب هو شقيق رئيس الاتحاد، نوضح أن ماجد عاشور المدير الفني حاصل على أعلى الدورات التدريبية وقد تم تعيينه قبل تولي معتز عاشور رئاسة الاتحاد، وتم تجديد التعاقد وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة مع العلم أنه حقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ اللعبة آخرها العلامة الكاملة للمشاركة في آخر دورتين أولمبيتين بطوكيو وباريس".

وأشار "ذكر اللاعب في مداخلته أن ابن المدرب هو من يقوم بإرسال الإيميلات والمسئول عن المراسلات، وهذا غير صحيح بالمرة حيث إن ابن المدرب ليس له أي صفة أو صلة نهائيًا بالاتحاد المصري لتنس الطاولة من قريب أو بعيد، وأن الذي يتابع البريد الإلكتروني وكافة المراسلات الخارجية موظف بالاتحاد يجيد اللغة الإنجليزية".

وأكد: "نريد توضيح أنه في إطار توفير كافة السبل لإعداد اللاعب، وافق الاتحاد على طلبه بتحمل مصروفات المُعد البدني الخاص به (نيجيري الجنسية) والمدرب الصيني الخاص به في العديد من مشاركاته من تذاكر طيران أو إقامة أو خلافه".

وقال: "في النهاية نوضح أن تصريحات عمر عصر المليئة بالمغالطات والأكاذيب التي تسيئ لإدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وهي مرفوضة جملة وتفصيلًا وستكون مجال تحقيق أمام الجهات المختصة، وهذا الأمر ليس بجديد على اللاعب فقد سبق أن تم إيقافه من الاتحاد الدولي لسوء السلوك مع أحد مسئولي الاتحاد الدولي وفي دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في إسبانيا حيث قام بتصرف مشين في حق مصر وترتب عليه ترحيله وعدم استكمال البطولة والتحقيق معه بمعرفة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري، ونتيجة لذلك تم إيقافه لمدة عام".

واختتم: "تم تقديم كافة المستندات الدالة على ذلك لوزارة الشباب والرياضة، وينوّه رئيس الاتحاد بأنه لم يدل بأي تصريحات أو أحاديث صحفية أو تليفزيونية وما ذكره أحد المواقع عن لسانه غير صحيح وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ويهيب الاتحاد المصري للعبة كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل النشر".

