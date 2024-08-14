نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف برشلونة من التخلي عن دي يونج إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف مسئولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من التخلي عن خدمات الهولندي فزينكي دي يونج نجم الفريق خلال الفترة القادمة.

وارتبط دي يونج بالرحيل عن صفوف نادي برشلونة في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.

مانشستر يونايتد يهتم بالتعاقد مع دي يونج

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج، مدرب الفريق تستهدف الحصول على خدمات دي يونج هذا الصيف.

ويأتي اهتمام الشياطين الحمر بضم دي يونج بعد أن قدم اللاعب مردودًا مميزًا وتألق في صفوف نادي برشلونة.

كما أكدت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة يدرس عروضًا تصل إلى نحو 60 مليون يورو للتخلي عن نجمه.