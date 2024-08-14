نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| سكاي سبورت: الاتحاد يرفض رحيل كانتي وديلي ميل: بورنموث يستهدف مهاجم أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 14-08-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

برينتفورد يتمسك بما لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني للمهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 28 عامًا إيفان توني، والذي يراقبه تشيلسي ومانشستر يونايتد. (إندبندنت)

أياكس مهتم بالتعاقد مع حارس مرمى آرسنال الإنجليزي آرون رامسديل، 26 عامًا. (سكاي سبورتس)

يفكر آرسنال في التحرك من أجل حارس مرمى إسبانيول الإسباني خوان جارسيا البالغ من العمر 23 عامًا حيث يفكر أياكس في تقديم عرض جديد لرامسديل بعد رفض عرض الإعارة. (ميل)

لن يسمح ريال مدريد للمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 24 عامًا بالمغادرة إلى الدوري السعودي للمحترفين حتى لو حصلوا على رسوم قياسية عالمية. (آس)

لا يريد الاتحاد بيع لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي، 33 عامًا، على الرغم من ارتباطه مع وست هام وأتلتيكو مدريد. (سكاي سبورت)

بورنموث يستهدف مهاجم أرسنال

يستهدف بورنموث مهاجم آرسنال الإنجليزي إيدي نكيتياه البالغ من العمر 25 عامًا لملء الفراغ الذي خلفه انتقال دومينيك سولانكي إلى توتنهام. (ميل)

تقدم برايتون بعرض لضم المدافع الفرنسي أوليفييه بوسكاجلي البالغ من العمر 26 عامًا، لكن بي إس في آيندهوفن يريد أكثر بكثير مما عرضه سيجالز. (آيندهوفنز داجبلاد)

ليستر سيتي يرغب في ضم نجم غانا

قدم ليستر سيتي عرضًا بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني لمهاجم كريستال بالاس وغانا جوردان أيو، 32 عامًا. (ميل)

يريد تشيلسي منح مهاجم السنغال نيكولاس جاكسون تمديدًا لمدة عامين من شأنه أن يلزمه بالنادي حتى عام 2033. (تيليغراف)

رفض برشلونة عرضًا من إيفرتون بقيمة 23.9 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الإضافات للمهاجم البرازيلي فيتور روكي البالغ من العمر 19 عامًا. (سكاي ألمانيا)

مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع مدافع تشيلسي ومنتخب إسبانيا السابق ماركوس ألونسو البالغ من العمر 33 عامًا، والذي أصبح لاعبًا حرًا بعد رحيله عن برشلونة. (أتلتيك)