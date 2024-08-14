نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء الموافق 14/8/2024 في لقاء مرتقب بينهم بملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 33 من دوري نايل.

موعد ومعلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة ومكةالمكرمة وقطر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: جابر، المثلوثي، الزناري، شحاتة.

خط الوسط: روقا، سيف جعفر، سيد نيمار.

خط الهجوم: ناصرماهر، شلبي، الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

