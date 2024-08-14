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أحمد جودة - القاهرة -



كشف محمود الشامى رئيس شركة كرة القدم بنادى بلدية المحلة ان حالة ماجد هانى لاعب الفريق مستقرة حاليا وسوف يغادر المستشفى اليوم.

بلدية المحلة تكشف آخر تطورات حالة ماجد هاني.. وموعد خروجه من المستشفى



وقال محمود الشامى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت اف ام على مواجات 93.7 " منذ دخول اللاعب ماجد هانى أمس المستشفى تم عمل بعض الفحوصات الطبية على عضلة القلب والمخ وجميع أفراد أسرته متواجدين بجانبه حاليا ".



وأشار محمود الشامى " لا بد من الاهتمام بملف الطب الرياضى وعمل فحوصات طبية كاملة على جميع اللاعبين قبل وأثناء الموسم وتواجد احد الأطباء المتخصصين فى الطوارىء داخل ارض الملعب لإنقاذ اللاعبين على الفور ".



وأختتم محمود الشامى حديثه "سوف أخوض انتخابات الاتحاد المصرى القادم داخل قائمة ونعد حاليا مخطط مستقبلى للكرة المصرية لعرضه على الجمعية العمومية ولكن هناك تاخير كبير فى فتح باب الترشح".