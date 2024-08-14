نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك الرسمي أمام طلائع الجيش في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء:



عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد إبراهيم ويوسف أحمد حسن وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.