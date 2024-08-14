إمام عاشور يوجه رسالة دعم لأحمد فتوح

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أحمد جودة - القاهرة - وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة دعم، للاعب الزمالك أحمد فتوح، بسبب الأزمة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية وقررت النيابة حبسه 15 يوم.

ونشر إمام عاشور ستوري عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بها صورة لأحمد فتوح وكتب عليها:« إن شاء الله ربنا يفرجها عليك يا حبيبي وترجع تاني أقوى من الأول».

وتعرض أحمد فتوح خلال الفترة الماضية لأزمة بسبب دهسه لأحد المواطنين على طريق الساحل، لحادث مروري أدت إلى وفاة الشخص.

وفي ذات السياق، تلقى نادي الزمالك الخسارة من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز