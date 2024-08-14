نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حمادة يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد غياب محمود حمادة لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام زد والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وفي سياق اخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن مواعيد مباريات دور الثمانية والدورين قبل النهائي والنهائي من بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2024/2023.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من أغسطس الجاري موعدا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري " والفائز من مباراة الأهلي وفاركو "