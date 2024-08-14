نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر 2023-2024 حتى النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الجدول الزمني المتبقي لمباريات بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024. وكان الاتحاد قد أعلن قبل عشرة أيام عن مواعيد مباريات دور الـ16 من البطولة، ثم كشف الآن عن مواعيد باقي المباريات حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

مواعيد مباريات كأس مصر 2023-2024 حتى النهائي

ورغم انتهاء مباريات دور الـ16 يوم الأربعاء 21 أغسطس، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بدء منافسات دور الثمانية في اليوم التالي، الخميس 22 أغسطس. ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة 31 أغسطس.

وفيما يتعلق بمواجهات دور الثمانية، ستواجه المباراة رقم 17 الفائز من مباراة الأهلي وفاركو، والفائز سيلتقي فريق المصري.

وكان النادي الأهلي قد أعلن سابقًا انسحابه من منافسات كأس مصر لهذا الموسم، بسبب حاجة لاعبيه للراحة بعد تحقيقهم لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز.

كما سيلتقي الزمالك في المباراة رقم 21 أمام طلائع الجيش في دور الـ16، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 21 أغسطس، والفائز من هذه المواجهة سيواجه المتأهل من مباراة الإسماعيلي وسموحة.