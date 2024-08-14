نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة صعبة وحاسمة مع نظيره فريق التعاون يوم السبت القادم الموافق 17 أغسطس الحالي بستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء السبت في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:15 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل الهلال والنصر؟

وانتصر الزعيم على نظيره الأهلي بضربات الجزاء بنتيجة 4/1 بعد انتهاء الوقت الإصلي بالتعادل 1/1 وفاز العالمي أمام التعاون بنتيجة 2/0.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.