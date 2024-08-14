نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يتألق.. ملخص أهداف مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز أمام نظيره التعاون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ملخص أهداف مباراة النصر والتعاون

وسجل أيمن يحيى الهدف الأول في الدقيقة 8 في مرمى التعاون صنع رونالدو.

وعاد كريستيانو رونالدو بالهدف الثاني في الدقيقة 57 صنع الغنام وانتهت المباراة 2/0.

وضرب العالمي موعدا هاما مع نظيره الهلال بنهائي السوبر السعودي يوم السبت القادم الموافق 17 أغسطس بستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في لقاء هام وحاسم بينهم بقيادة خيسوس وكاسترو.