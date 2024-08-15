توفيق السيد: مندهش من تجاهل نجاح الحكم محمود عاشور.. ولا أحد يعلم مصير بيريرا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن قرار الحكم بالغاء هدف كهربا مهاجم الأهلي أمام إنبي في الشوط الأول سليم، واللاعب كان في حالة تسلل.

توفيق السيد: مندهش من تجاهل نجاح الحكم محمود عاشور

قال عبر بوكس تو بوكس: "أحمد حمدي ومحمد محمود لطفي من الحكام المميزين في الدوري المصري، ومواجهة الأهلي وإنبي لم تكن صعبة على أي حكم في ختام البطولة".

وأضاف: "وليد عبدالرازق أيضا ادار لقاء الزمالك وطلائع الجيش بشكل جيد، وركلة الجزاء التي احتسبها قرار صحيح".

وأكمل: "مباراة الداخلية وبيراميدز شاهدنا الحكمة شاهندة مغربي وظهرت بمستوى جيد، وسبق وأدارات لقاء في كأس مصر وقدمت مستوى طيب، ويجب الاشادة بهم بعد المستوى المميز في اللقاء".

وأوضح أن محمود عاشور من الحكام المميزين ونال ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولم يتحدث معه سوى إبراهيم نور الدين من أجل الاشادة بمستواه في الاولمبياد.

وتابع: "حتى الآن لا نعرف مصير بيريرا، والبعض يؤكد عودته لتسوية أموره بعد أيام، لا بد أن نعرف مصير رئيس لجنة الحكام من اجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، والمفترض أن عقده ينتهي يوم 17 اغسطس، ويجب على اتحاد الكرة اعلان موقفه".

وأضاف: "لم يعد لدي كلام أقوله بشأن ملف بيريرا، تحدثنا كثيرًا عن الأزمات طوال الموسم، وكان يجب تهئنة محمود عاشور من جانب اتحاد الكرة".

وأتم: "اتمنى التوفيق لـ محمود عاشور وهو قادر على الظهور بمستوى قوي خلال مونديال الاندية وكل البطولات الكبرى، ويجب معاونة ابراهيم نور الدين في لجنة الحكام الجديدة واختيار مجموعة قوية قادرة على ادارة ملف التحكيم بشكل جيد".