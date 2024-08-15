أحمد عبدالحليم: جوميز يُقيم لاعبي الزمالك حاليًا.. ولا أؤيد رحيل هذا اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، يقوم بتجربة اللاعبين الشباب والكبار في المرحلة الحالية، لمعرفة من الأصلح للبقاء في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هناك تقييم للاعبين من أجل قائمة الموسم الجديد، وهي أمور مفيدة للمستقبل.

أحمد عبدالحليم: جوميز يُقيم لاعبي الزمالك حاليًا

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللاعبين الشباب يلعبون لأول مرة مع بعضهم البعض في الفريق الأول، وبجوار العناصر الكبيرة، وتشكيل المباريات الأخيرة للزمالك يتغير كل لقاء، ولا بد أن تظهر الامكانيات الفردية للاعبين، والبرتغالي جوميز يسعى فقط للتقييم".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين الشباب من العناصر الجيدة، مثل أحمد مجدي وحسن أبوالمعاطي، وهناك عناصر تحتاج لوقت من أجل تقييمها بشكل جيد، وهناك لاعبين من الممكن أن تغير مراكزها ولا تقدم المستوى المأمول، وقطاع الناشئين اخرج عناصر كثيرة مثل حمدي علاء وماجد هاني وحسام اشرف واحمد محمود وغيرهم".

وأكمل: "هناك بعض اللاعبين من الممكن يقل مستواها بسبب الحالة النفسية، واللاعب الشاب لا بد أن يتواجد بجواره عناصر الخبرة لإظهار أفضل مستوى له، لا بد أن يكون هناك رؤية مختلفة للدفع باللاعبين المميزين، واحمد مجدي من العناصر المميزة في خط الدفاع".

وتابع: "لا أعلم هل سوف يستمر الزمالك في كأس مصر أم لا، هناك أمور غريبة تحدث في الكرة المصرية، لا أعلم شئ عن قرار جوزيه جوميز، المدرب منح اللاعبين راحة، وسوف يسافر إلى بلاده، الموسم الحالي كانت الأمور صعبة في ظل الأزمات التي مرت على الزمالك، واصابة لاعبين بحجم الونش وغياب فتوح لفترة طويلة وغيرهم".

وأضاف: "الزمالك يضم عناصر جيدة أيضا لو تم تجميعهم بشكل قوي قبل السوبر مثل فتوح وناصر ماهر والونش والمثلوثي والسعيد وزيزو والجزيري، والمدرب يفضل اراحتهم من أجل كأس السوبر الافريقي".

وزاد: "الزمالك يعاني من سوء حظ في ظل الغيابات المتكررة، ولم يستفد سوى من عناصر قليلة على مستوى صفقات يناير مثل ناصر والسعيد وشحاتة وأحمد حمدي قبل الاصابة، نسبة النجاح في الصفقات كانت 50%".

وأردف: "الدوريات الاوروبية انتهت منذ فترة طويلة وحصلوا على راحات، واليوم شاهدنا لقاء ريال مدريد واتلانتا الايطالي وكان هناك متعة واللاعبين يقدموا مستوى جيد ولياقة بدنية عالية، لأن هناك الأمور منظمة".

واستطرد: "هناك بعض اللاعبين لم تقدم مستوى جيد مثل سيف جعفر وسيد نيمار وغيرهم، لأنهم وصلوا لمرحلة ملل من الموسم الحالي".

وأكد: "زيزو من أهم لاعبي الزمالك والتفريط صعب للغاية، ويرتبط بعلاقات قوية مع جمهور النادي الذي يحبه كثيرا، والتفريط فيه سيجعل الادارة في عداء مع الجمهور، والنادي أيضا يتطلع للمنافسة على البطولات".

وأضاف: "التعاقد مع بن شرقي ورجوعه مرة آخرى لنادي الزمالك هل سيكون إضافة حاليا، خصوصا أن مصطفى شلبي لاعب جيد وقادر على أن يكون افضل جناح أيسر في مصر، وبدأ يتطور بشكل جيد في الفترة الأخيرة، ولو حصل اتفاق وتم ضم بن شرقي فسوف نتمنى له التوفيق".

وأوضح أن الزمالك يضم عناصر كثيرة يجب منحهم فرصة في المستقبل وبعض المعارين خارج النادي سيعودوا قريبا مثل ماجد هاني وأحمد محمود وحسام أشرف، مطالبا إدارة الزمالك بضرورة ضم عناصر اجنبية على قدر النادي والزمالك في حاجة لضم ظهير أيسر وحارس مرمى ورأس حربة، ولا بد من التركيز على هؤلاء اللاعبين.

وختم: "اتمنى بقاء يوسف أوباما وهو من أبناء الزمالك، وهو لاعب لا غنى عنه، وقادر على تقديم مستوى قوي مع الفريق، واتمنى الإبقاء عليه واستكمال مسيرته في المرحلة المقبلة".