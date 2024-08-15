نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس بن شرقي.. نجم الزمالك السابق يوافق على العودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق؛ موافقته على العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم.

طارق حامد يقترب من العودة إلى الزمالك

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إدارة نادي الزمالك تواصلت مع اللاعب طارق حامد نجم فريق ضمك السعودي الحالي، من أجل معرفة رأيه في إمكانية العودة إلى صفوف الفارس الأبيض ".

وأضاف:" طارق حامد رحب بفكرة العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي الزمالك، وأبلغ إدارة النادي أنه سينهي أموره مع نادي ضمك، من أجل الانضمام إلى الأبيض بشكل مجاني ".

واختتم:" نادي الزمالك في انتظار موقف طارق حامد مع نادي ضمك السعودي، وفي حال أنهى اللاعب تعاقده مع النادي، سينضم إلى القلعة البيضاء وسيكون أولى صفقات النادي في الصيف الحالي".