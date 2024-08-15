نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبلغ زيزو بقرار ناري بعد رفض العروض الخليجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ مسئولو نادي الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو، الذي يعتبر من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بقرار مهم يتعلق بمستقبله مع النادي.

يأتي هذا القرار بعد رفض العروض المقدمة لضم اللاعب من نادي العربي القطري ونادي نيوم السعودي، حيث كان يسعى هذان الناديان إلى التعاقد مع زيزو رسميًا ابتداءً من الموسم المقبل.

الزمالك يبلغ زيزو باجتماع عاجل للتجديد

وأفاد مصدر موثوق داخل النادي بأن مجلس الإدارة قد أبلغ زيزو بضرورة عقد جلسة معه فور عودته من الإجازة التي منحها له المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

هذه الإجازة جاءت بعد مشاركة اللاعب مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وأكد المصدر أن زيزو يبدي ترحيبًا بالبقاء مع الزمالك في الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يتم خلال الجلسة تقديم عرض جيد للاعب لضمان استمراره مع الفريق.

جدير بالذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يمنحه الحق في التوقيع لنادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع إمكانية مغادرته النادي بنهاية الموسم الجاري.