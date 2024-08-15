الرياضة

مفاجأة بشأن مستقبل زيزو مع الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن مستقبل زيزو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يدرس تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الاتجاه الأقرب في نادي الزمالك في الفترة الحالية هو تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو وغلق الباب أمام فكرة رحيله بعد عرض نيوم السعودي".


وأضاف:" من الأرجح بقاء زيزو مع فريق الزمالك وتجديد عقده مع النادي بالشكل الذي يليق به في الفترة المقبلة ".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا