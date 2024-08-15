نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز براعم " كرة السلة " يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه ببورسعيد تحت شعار " صيف شبابنا" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

واصل لاعبو ولاعبات مركز تدريب لعبة كرة السلة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد- مرانهم الأسبوعي بنادي الحرية للمعاقين تحت قيادة الكابتن رامي حجازي، والكابتن احمد عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

و محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديريه

وخالد النحلة، وكيل المديرية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، وزينب مهران اداري مركز السلة براعم بالمشروع .