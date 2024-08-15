نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد حاسم من خالد بيبو بشأن رحيله عن منصب مدير الكرة بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة تطورات مفاجئة بشأن مستقبل خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول موقفه في إدارة القلعة الحمراء. ترددت شائعات حول إمكانية إقالته من منصبه، وظهرت أقاويل عن وجود مفاضلة بين عدة أسماء لخلافته في المستقبل.

رد خالد بيبو على الشائعات

رد خالد بيبو بشكل حاسم على مسألة رحيله عن منصبه، وكشف الحقيقة حول ما يقال في هذا الشأن خلال تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لقناة "أون تايم سبورتس".

في تصريحاته، قال بيبو: "الأقاويل والشائعات حول منصبي لن تتوقف، سواء كانت سلبية أو إيجابية. لقد نجحنا في تحقيق معظم البطولات هذا الموسم، وهذا هو ما يهمني."

بيبو يكشف عن مفاجأة

وأضاف بيبو: "أنا في منصب أحبّه، وأدرك أنني سأرحل يومًا ما، لكن هناك من يتعجل رحيلي أكثر مني، وهناك من يهتم بهذا الموضوع بشكل مبالغ فيه. أقول لهم، لا تتعبوا أنفسكم بهذا الأمر؛ فأنا أعمل بجد وأبذل كل ما في وسعي في منصبي، وأظل في خدمة النادي في جميع الأوقات."