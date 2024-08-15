نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الأخدود، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأخدود في مستهل مشواره في الموسم الجديد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025.

وتقام مباراة الهلال ضد الأخدود، يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الهلال توج بلقب الموسم الماضي برصيد 96 نقطة.

وتذاع مباراة الهلال أمام الأخدود عبر قنوات SSC الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.