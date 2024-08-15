الرياضة

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الأخدود، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأخدود في مستهل مشواره في الموسم الجديد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025.

وتقام مباراة الهلال ضد الأخدود، يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الهلال توج بلقب الموسم الماضي برصيد 96 نقطة.

وتذاع مباراة الهلال أمام الأخدود عبر قنوات SSC الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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