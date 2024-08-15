نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تحدد موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن موعد مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الممتاز للموسم الكروي 2025/2024.

وقد حددت اللجنة الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري، موعدًا لانطلاق مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره الاتحاد السكندري.

تقام هذه المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب، بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات دوري نايل.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.