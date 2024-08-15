نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر لـ "دوت الخليج": برشلونة لن يحاول مرة أخرى التعاقد مع نيكو ويليامز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي برشلونة الإسباني، أن البلوجرانا لم يعود مرة أخري لمحاولة التعاقد مع نيكو ويليامز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":" خوان لابورتا اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم المحاولة مرة أخري للتعاقد مع ويليامز في الميركاتو الجاري".

وأضاف:" كل ما يتردد عن أن برشلونة سيقوم بحملة أخيرة لمحاولة التعاقد مع ويليامز في آخر أيام الانتقالات الصيفية الجارية، ليس صحيح بالمرة".

وأكمل قائلًا:" برشلونة يعمل الآن على تقييم البدائل المتاحة لتعويض فشل التعاقد مع ويليامز، ويتم دراستها مع هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني".