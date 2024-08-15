نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد ناري من إنريكي بعد سؤاله عن مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، انزعاجه بعد سؤاله عن اللاعب السابق كيليان مبابي الذي انضم إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

إنريكي: أحب مبابي وأتمنى خسارة ريال مدريد أمامنا

قال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة باريس ولوهافر، ردًا على سؤال صحفي إسباني، بخصوص تأثير رحيل مبابي: “إنه تحدٍ مثير أن نثبت أن كرة القدم هي رياضة جماعية".

وتابع: “نعلم جميعًا كيليان وخصائصه كلاعب لكن كمدرب وكفريق يعد هذا تحديًا مثيرًا للجميع. نريد أن نكون أبطالًا في المسابقات ولكي نفعل ذلك يجب علينا أن نتحسن في الهجوم والدفاع”.

وأضاف: "سؤال آخر عن مبابي؟ هل ما زلت هنا؟ هل تعيش هنا؟ أنتم الإسبان مملون للغاية”.

وأكمل إنريكي قائلًا: “أحب كيليان مبابي كثيرًا، وأتمنى أن يخسر ريال مدريد أمامنا”.

وواصل: “من قبل كنا نبحث عن لاعب واحد في الهجوم (مبابي) الآن نبحث عن عدة اختيارات مع لاعبين قادرين على اللعب في عدة أماكن”.