نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة ريال مدريد لحسم صفقة مجانية ضخمة في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي ريال مدريد، تدعيم صفوفه بصفقات قوية ولكن دون دفع مبالغ ضخمة وذلك حسب رؤية الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز.

ريال مدريد ينتظر ضم ديفيز مجانًا في 2025

يضع ريال مدريد، عينه على الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ والذي يتبقى في عقده مع البافاري سنة واحدة.

وحاول نادي ريال مدريد، التعاقد مع ديفيز ولكن إدارة بايرن ميونخ رفضت التفريط في خدمات اللاعب كونه من العناصر المهمة في الفريق.

وحسب الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرج، التابع لشبكة “سكاي سبورتس” فإن ريال مدريد ينتظر ضم ألفونسو ديفيز في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ في صيف 2025.

وأشار بليتنبرج، إلى إن إدارة بايرن ميونخ ستنتظر ما سيقدمه ديفيز تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، لتحديد إمكانية تحسين العرض المقدم لتمديد عقد اللاعب الكندي مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

وأوضح أنه من المحتمل انتقال ديفيز بشكل مجانٍ إلى ريال مدريد في عام 2025، وغير معروف حتى الآن ما إذا هناك اتفاق مسبق بين الطرفين أم لا بخصوص الصفقة المتوقعة.