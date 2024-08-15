نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| الزمالك يوافق على استكمال بطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف إدارة الفريق من استكمال بطولة كأس مصر بعد أنباء انسحاب الفريق من البطولة اعتراضا على المواعيد.

وعلم «دوت الخليج»، أن نادي الزمالك قد استقر على استكمال بطولة كأس مصر الموسم الحالي، بناء على تأكيدات من مصدر داخل نادي الزمالك.

وجاء قرار الزمالك باستكمال بطولة كأس مصر، بسبب رغبة الجهاز الفني الفريق في التتويج بالبطولة، بعد فشل التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وكان قد أعلن نادي الزمالك، اعتراضه على مواعيد مباريات كأس مصر بسبب ضغط الجدول، وظهرت أنباء تشير بانسحاب الزمالك من البطولة مثلما فعل الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن إطار منافسات دور ال 16 من بطولة كأس مصر الموسم الحالي، يوم 21 أغسطس الجاري.

وفي سياق متصل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لمواجهة فريق بلدية المحلة، ضمن إطار مباريات الدوري المصري المحدد لها السبت القادم.