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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمرو مهنا رئيس مجلس إدارة المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين " stars of Egypt" والكابتن محمد أبو رحاب المشرف الفني على المشروع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس مجلس إدارة المشروع القومي لاكتشاف المواهب والمشرف الفني

ورحب الدكتور اشرف صبحي بالكابتن محمد أبو رحاب لتوليه مهمة الإشراف الفني على المشروع في إطار الخطة الموضوعة لاكتشاف أكبر عدد من المواهب وتأهيلها للإحتراف الخارجي والداخلي حيث يعتمد المشروع على معايير دولية تم وضعها من قبل خبراء في مراحل التطوير والتسويق، ويهدف المشروع للإعتماد على خبرات متنوعة ودمجها في برنامج واحد يتناسب مع الإمكانيات والظروف المحلية للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وتطرق الإجتماع للحديث عن عدة أمور من اجل تطوير المشروع ووضع أسس ومعايير تساعد على النجاح وتوفير كل الإمكانيات والعوامل التي تساعد اللاعبين على الظهور بشكل مميز، كما يعتمد المشروع على معايير محددة في إنتقاء الموهبة كما يتناسب مع المعايير الدولية في الإحتراف في إنتقاء فريق العمل بالمشروع سواء بتخصصات مصرية أو أوروبية وفي إطار ذلك تم الإستعامة بالكابتن محمد أبو رحاب حيث أنه حاصل على العديد من الشهادت المتخصصة في عالم التدريب، وأيضًا عمل في عدة مناصب مع العديد من المدربين في أندية أوروبا، وحاصل أيضًا على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي "UEFA A " طبقًا للمعايير الأوروبية.

وحضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ عمرو مهنا رئيس مجلس إدارة المشروع القومي "stars of Egypt" والكابتن محمد أبو رحاب المشرف الفني على المشروع ودكتور عبّد الأول مدير عام المنتخبات الوطنية ومحمد شحاتة المنسق الإعلامي للمشروع