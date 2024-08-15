الرياضة

5 لاعبات من المصري بقائمة منتخب تحت 20 عامًا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من اتحاد كرة القدم، يفيد باستدعاء خمس لاعبات من فريق المصري للانضمام إلى معسكر منتخب مصر تحت 20 عامًا للكرة النسائية.

5 لاعبات من فريق المصري في قائمة المنتخب

يأتي هذا الاستدعاء ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات الدولية القادمة، حيث يُعقد المعسكر في مقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري.

جاء ضمن القائمة اللاعبات اللاتي تم استدعاؤهن هن: فرح ياسين، مريم عبد الرازق، فرح يوسف، سهام شعبان، ورقية أحمد.

تعد هذه اللاعبات من أبرز العناصر الشابة في فريق المصري، وقد قدمن أداء  متميزا خلال الموسم الرياضي الحالي، ما جعلهن يستحقن الانضمام إلى المنتخب الوطني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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