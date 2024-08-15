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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت، التي من المقرر ‏أن تجمع الفريقين مساء السبت القادم، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة مودرن سبورت في دوري "نايل"

حرص سامي قمصان مدرب الفريق على تخصيص فقرات فنية متنوعة، بينما أدى حراس المرمى مرانًا قويًّا، في إطار الاستعداد ‏للمباراة.‏

وقام قمصان بمنح عدد من اللاعبين راحة من المران وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، مع استمرار تواجد عناصر ‏فريق الشباب وقطاع الناشئين في المران.‏

كان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع إنبي، حيث تقدم الفريق البترولي في الدقيقة 21 وتعادل الأهلي في الدقيقة 46، ليقتسم الفريقان ‏نقطتي المباراة ويرتفع رصيد الأهلي للنقطة 85 ويصل إنبي للنقطة 44‏‎.‎