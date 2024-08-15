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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي أقيمت بين فريق طرابزون سبور التركي، ضد نظيره رابيد فيينا النمساوي، بفوز الثاني على الأول بثنائية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب الدور الثالث التمهيدي من بطولة الدوري الأوروبي.

بمشاركة تريزيجيه.. رابيد فيينا النمساوي يفوز بثنائية على طرابزون

وبدأت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق طرابزون، وأشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب رابيد فيينا مامادو سنغاري، كما أشهر للاعب طرابزون إرين المالي بطاقة صفراء.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ولم يخالف الفريقين الحظ لتسجيل الأهداف.

وفي الشوط الثاني بدأ بمراوغة من لاعبي رابيد فيينا والسيطرة على أحداث الشوط، وتمكن اللاعب ماتياس سايديل من تسجيل الهدف الأول لفريقه رابيد فيينا في الدقيقة ال 77.

كما في الدقيقة ال87، نجح اللاعب كريستوف لانغ من تسجيل الهدف الثاني لفريقه رابيد فيينا ليسكن شباك منافسة فريق طرابزون سبور.

وفي الدقيقة ال 85 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب طرابزون بيدرو مالهيرو.



وبهذه النتيجة ينتقل محمود تريزيجيه رفقة طرابزون سبور إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخروج من مسابقة الدوري الأوروبي ضد رابيد فيينا النمساوي بنتيجة هدفين دون رد.