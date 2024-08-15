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أحمد جودة - القاهرة - انتظم زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي اليوم الخميس، استعدادًا للقاء بلدية المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

بعد عودته من أولمبياد باريس.. نجم الزمالك ينتظم في التدريبات الجماعية

تأتي مشاركة زياد كمال في التدريبات الجماعية بعد عودته من صفوف المنتخب الأولمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في باريس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلدية المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.