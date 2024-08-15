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أحمد جودة - القاهرة - هنأ مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، لاعبي المنتخب الوطني للناشئين والناشئات، بحصد لقب البطولة الأفريقية، المقامة حاليا في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة 16 دولة.

رئيس الجودو: نمتلك أجيال قوية من الناشئين ونسعى للمزيد من الإنجازات

وقال مرزوق علي، أن المنتخب قدم أداء قوي ومميز خلال مشاركته في البطولة ونجح في السيطرة على المركز الأول وكأس البطولة للعام الثالث على التوالي وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الجودو المصري.

وأوضح مرزوق، أن مجلس إدارة اتحاد الجودو وضع سياسة منذ توليه المسئولية، قوامها الأساسي خلق أجيال جديدة من اللاعبين واللاعبات، يكون لديهم القدرة على حصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج العالمية والقارية لسنوات مقبلة.

وتابع: "نجني ثمار ما زرعناه من خلال السيطرة على ألقاب بطولات إفريقيا على مستوى جميع المراحل العمرية، وامتلاك لاعبين على قدر كبير من التميز والقوة في المراحل العمرية الصغيرة، وتجهيزهم للدفع بهم في صفوف المنتخب الأول".

وأكمل رئيس اتحاد الجودو تصريحاته: "نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود وهو الوقوف على منصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وهو ما أعلناه منذ اليوم الأول من تولينا للمسئولية، نمتلك الآن ذخيرة قوية من اللاعبين واللاعبات وندفعهم بقوة نحو تحقيق الإنجازات".

وحصد المنتخب الوطني المركز الأول بـ14 ميدالية على مستوى منافسات الفردي، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:

الميداليات الذهبية

يوسف إبراهيم – 50 كجم

سيف يوسف – 55 كجم

يوسف الكسار – 73 كجم

مصطفى الرملي – 90 كجم

عبدالله عبدالله - +90 كجم

الميداليات الفضية

يوسف السيد – 66 كجم

مريم سليمان – 57 كجم

مريم عبد العزيز – 63 كجم

جنى فؤاد – 70 كجم

الميداليات البرونزية

علي السعدي – 60 كجم

محمد عصفور – 81 كجم

أروى عاشور – 48 كجم

بشرى إدريس – 63 كجم

ملك خليل – +70 كجم