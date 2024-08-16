الرياضة

مواجهات قوية في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2025

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة الأولى من الدوري السعودي 2025 مجموعة من المباريات القوية في البطولة التي تقام وسط تدعيم الكثير من الفرق لصفوفها في محاولة للظفر باللقب الذي حصل عليه الهلال في النسخة الأخيرة.

الجولة الأولى من الدوري السعودي 2025

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد الجولة من الدوري السعودي والتي جاءت كالاتي:-

الخميس 22 أغسطس 2024

  • التعاون - الفيحاء الساعة 19:10 بتوقيت السعودية
  • الوحدة - الرياض الساعة 21:00 
  • النصر - الرائد الساعة 21:00

الجمعة 23 أغسطس 2024

  • ضمك - الخليج الساعة 19:10
  • - العروبة الساعة 21:00 
  • القادسية - الفتح الساعة 21:00

السبت 24 أغسطس 2024

  • الخلود - الاتحاد الساعة 19:10
  • الأخدود - الهلال الساعة 21:00 
  • الشباب - الاتفاق الساعة 21:00

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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