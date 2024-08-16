نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية أمام نظيره فريق بلدية المحلة، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بلدية المحلة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد السلام الدولي.

وتلقى فريق الزمالك هزيمة قاسية على يد نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وستنقل مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة عبر قناة ON Time sports 1HD.