نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة الموافق 16/8/2024، النسخة الرابعة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني، وتستمر حتى موسم 2024-2025 من "لا ليجا" في 25 مايو 2025.

ويشارك في الموسم الجديد ثلاثة فرق، نجحت في صعودها من الدرجة الثانية، وهم: ليجانيس، بلد الوليد وإسبانيول.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس، في تمام الساعة 8 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

لاس بالماس ضد إشبيلية، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

القنوات الناقلة للدوري الإسباني 2024-2025

وتذاع بطولة الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تذاع المواجهة على قناة beIN Sports HD 3، حيث أنها تعد الناقل الرئيسي للدوري الإسباني، وقد تجد المباريات الكبرى عبر beIN Sports HD 1.