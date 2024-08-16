أرتيتا يكشف حقيقة تعاقد أرسنال مع نجم ريال سوسيداد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي حقيقة التعاقد مع مواطنه ميكل ميرينو نجم خط وسط ريال سوسيداد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.



ومن المقرر أن يواجه آرسنال نظيره وولفرهامبتون مساء غد السبت على ملعب الإمارات في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.



وقال أرتيتا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أبرزها موقع فوتبول لندن: "أنت تعلم أنني لا أستطيع التحدث عن أي لاعبين آخرين".



وعن استراتيجية آرسنال في سوق الانتقالات، قال أرتيتا: "قبل الموسم كان لدينا هدفان، كان الهدف الرئيسي هو التأكد من أننا نحب لاعبينا كثيرًا وإيجاد طرق لتحسينهم لأن هذا هو الشيء الرئيسي".



وأضاف: "إذا كانت هناك فرص معينة في سوق الانتقالات لتحسين الفريق، فعلينا أن ننظر في ذلك، هذا ما نحاول القيام به".



وعن حقيقة التعاقد مع مهاجم، اختتم أرتيتا تصريحاته قائلًا: "لدينا مهاجمون رائعون بالفعل، ولدينا خط هجوم رائع وأنا سعيد حقًا بذلك".