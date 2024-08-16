نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر اليوم،في الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف ملعب أوسيان المباراة افتتاح الدوري الفرنسي التي تجمع بين باريس سان جيرمان ولوهافر، الليله، في الجولة الأولى من الدوري، ويسعي باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي لتحقيق بداية قوية للدفاع عن لقبه.

مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر اليوم

ويخوض باريس سان جيرمان مواجهة اليوم وأمامه تحديًا كبيرًا،يتمثل في إعادة بناء خط هجوم الفريق بعد رحيل كيليان مبابي، حيث يسعي إنريكي لإيجاد خطة مناسبة والاعتماد علي اللاعبين المتاحين لتشكيل خط هجوم قوي، بينما يطمح لوهافر في تحقيق المفاجأة والتغلب علي باريس سان جيرمان مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر اليوم في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر، الليله في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية والعراق والكويت واليمن ولبنان وسوريا والصومال، كما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، بينما سيكون موعد المباراة بتوقيت الإمارات-أبوظبي عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي سوف يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر عبر قناة بي إن سبورت 4.