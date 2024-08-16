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أحمد جودة - القاهرة - تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والقادسية اليوم وديًا، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتتجه أنظار الجماهير السعودية نحو ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمشاهدة المباراة المنتظرة بين نادي الاتحاد السعودي ونظيره نادي القادسية، مساء اليوم الجمعة، ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريقين في المعسكر التحضري للموسم الكوري الجديد.

مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والقادسية اليوم

ويواصل كلا الفريقين استعداداتهم للموسم الجديد،حيث يطمح كلاهما لتعويض جماهيرهم عن إخفاقات الموسم الماضي وتحقيق مركز أفضل في جدول الترتيب ولا سيما الفوز بلقب.

مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والقادسية

ويستعد فريق الاتحاد لمباراته الودية ضد نظيره القادسية كجزء من تحضيراته قبل بدء الدوري الجديد، وقد خاض فريق الاتحاد أربع مباريات ودية سابقة، حيث خسر أمام فريق إشبيلية بنتيجة 1-0، وفريق فارينزي بنتيجة 3-1، وفريق ريال بيتيس بنتيجة 4-1 ومع ذلك، حقق الفوز في مباراة واحدة ضد فريق إنتر ميلان بنتيجة 2-0، تأتي هذه المباريات ضمن استعدادات الفريق لدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد والقادسية الليله في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية والعراق والكويت واليمن ولبنان وسوريا والصومال، كما ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، بينما سيكون موعد المباراة بتوقيت الإمارات-أبوظبي عند الساعة العاشرة ونصف مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

ولم تعلن أي قناة عربية حصولها على حقوق إذاعة مباراة الاتحاد والقادسية اليوم، ولكن يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة عبر تطبيق STC.