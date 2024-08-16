مدحت شلبي معلقا على نهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات SSC عن تعيين الكابتن مدحت شلبي، معلقا لمباراة النصر أمام الهلال في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، في الدور النهائي لكأس السوبر السعودي.

ويلتقي فريق النصر السعودي أمام منافسه الهلال، بعدما نجح الفريقين في التأهل للمباراة النهائية دن البطولة، ويسعى كلا الفريقين إلى الفوز وتحقيق اللقب.

ونجح فريق الهلال السعودي، في التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعدما تغلب علل فريق الأهلي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

فيما نجح فريق النصر في الصعود للمباراة النهائية، بعدما تغلب على فريق التعاون السعودي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.



موعد مباراة الهلال أمام النصر



من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الهلال بنهائي السوبر السعودي، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.