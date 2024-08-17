نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ميلان ينتظر حسم الصفقة الأهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى مدرب ميلان، البرتغالي باولو فونسيكا، سعادته بصفقات ضم اللاعبين التي أبرمها النادي قبل بداية الموسم الجديد، لكنه ألقى الضوء على حقيقة أن لاعبين آخرين بصدد الرحيل عن الفريق الذي يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بلقاء تورينو، غدًا السبت.

مدرب ميلان ينتظر حسم الصفقة الأهم

أعلن المدرب الجديد لميلان أن صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي يوسف فوفانا من موناكو اقتربت من الحسم، مع عدم وجود خطط لضم لاعبين آخرين.

وتعاقد ميلان مع المهاجم ألفارو موراتا، والمدافعين إيمرسون رويال وستراينيا بافلوفيتش

وقال فونسيكا للصحافيين اليوم الجمعة: "بعد وصوله فوفانا ستكون صفقاتنا اكتملت، وسنحتاج إلى التركيز على صفقات الرحيل، من المفترض رحيل بعض اللاعبين الآن، لدينا العديد من اللاعبين، وليس من السهل العمل مع عدد كبير".

وأضاف: "نحن نعمل ونلعب من أجل الوصول إلى القمة، لا يمكننا أن نقول إننا متقدمون على الجميع للفوز بالدوري، لكننا نريد القتال من أجل اللقب، إنتر ميلان هو حامل اللقب، ونحن نعرف مستواه، يوفنتوس ونابولي وأتالانتا، بالإضافة إلينا، فرق تمتلك مقومات التنافس".

ويتولى فونيسكا تدريب ميلان منذ شهرين فقط، لكنه سعيد بطريقة تكيف لاعبيه مع أساليبه.

واختتم: "جئت إلى ميلان في الوقت المناسب من مسيرتي، الشعور إيجابي للغاية منذ اليوم الأول، تطورنا بالفعل أكثر مما كنت أتوقع، نتوقع مباريات مختلفة وأكثر تعقيدًا من تلك التي لعبناها في فترة ما قبل الموسم، نريد أن نظهر هويتنا منذ المباراة الأولى".