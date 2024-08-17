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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب فريق النصر السعودي، البرتغالي لويس كاسترو، عن أن مواجهة فريقه أمام الهلال صعبة للغاية، وتحتاج إلى التركيز طيلة 90 دقيقة، وذلك قبل اللقاء المرتقب في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

كاسترو: الهلال يتفوق على النصر في "الاستشفاء"

قال كاسترو خلال المؤتمر الصحافي: "الهلال لديه 24 ساعة استشفاء أكثر من فريقنا، سنلعب تحت الظروف هذه، عملنا على الاستشفاء بعد نصف النهائي، وسنعمل آخر تدريب قبل النهائي".

وأضاف: "مباراة صعبة، وفرق قوية داخل أرضية الملعب، وبالتأكيد ستكون مباراة تشرف الكرة السعودية".

وأوضح: "أنا معروف كمدرب لا أتحدث كثيرًا عن التحكيم، لكنّ هناك أمورًا لا يمكنك إلا أن تتحدث عنها للدفاع عن النصر، الذي يهمني أن يكون الفريق في أفضل مستوى للفوز بكأس السوبر".

وعن غياب بروزوفيتش، قال: "عملنا على تجهيز 11 لاعبًا".

وفيما يخص فريق الهلال، كشف كاسترو: "الهلال لا يحتاج إلى التحدث عنه، الجميع يعرف قيمته، كانت لنا فرصة أن نلعب نهائيات أمامهم الموسم الماضي، انتصرنا في البطولة العربية والأخرى في كأس الملك خسرنا بركلات الترجيح".

ومضى في الحديث: "دائمًا ننظر للهلال كمنافس قوي بكل احترام، النهائيات دائمًا يوجد فيها الفرق الكبرى، وما فعلوه الموسم الماضي جعلهم هنا وهم يستحقون، ونحن فريقان قويان".

وتابع: "هناك توازن عندما يتواجه الهلال والنصر، النهائي يلعب في 90 دقيقة، كل الماضي والمستقبل لا يحسب، التركيز على التسعين دقيقة فقط".

وعن جماهير فريقه، قال مدرب النصر: "جماهير النصر دائمًا موجودون، وإحساسنا كبير بوجودهم ونعيش المباراة، أكثر شيء يسعد المدرب مشاهدة جماهير النادي وهم سعداء بالانتصارات، هذا هدفنا بالعمل اليومي هو السعي إلى إسعاد الجماهير".

واختتم: "هناك بعض التفاصيل تكون حاسمة في المباراة مثل الحكم، المطلوب منه في بعض الأوقات أن يحاول تهدئة الأمور، أنا دائمًا أطلب من اللاعبين التركيز والهدوء والسيطرة على الأعصاب، ولكن في بعض الأحيان لا يمكن السيطرة على اللاعب في المباراة، أتمنى أن يكون حكم الغد متفهمًا صعوبة المباراة".