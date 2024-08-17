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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب فريق برشلونة الإسباني، هانزي فليك، على صعوبة مباراة فريقه أمام فالنسيا، غدًا السبت، في ملعب الميستايا، مؤكدًا رضاه عن التشكيل الذي يمتلكه في الوقت الحالي.

فليك يتحدى "الخفافيش": مازلنا فريقًا قويًا

قال هانزي فليك خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: "نحن نتطلع حقًا لبدايتنا في فالنسيا، نحن نعلم أن الأجواء هناك مميزة، نحن جدد في الدوري الإسباني ونتطلع بشدة لهذه المباراة، ستكون مباراة صعبة لأن فالنسيا يلعب بشكل جيد بخطة 4-4-2، ويحبون اللعب بشكل مباشر".

وأصاف: "راضٍ عن التشكيل الذي لدي، والباقي غير معروف، عندما وقعت عقدي كنت أعلم أنه لن يكون الأمر سهلًا، لكن لدي ثقة تامة في النادي، وأنا سعيد بالفريق وما يقدمه، لدينا لاعبين مصابين سيعودون تدريجيًا، مازلنا فريقًا قويًا".

وتابع: "استفدنا من هذه الأيام لاستعادة قوتنا، في مباراة غامبر رأيت اللاعبين متعبين، أنا متأكد أن غدًا سنكون أفضل".

وعن رحيل تياغو ألكانتارا أوضح: "علاقتي ممتازة مع تياغو، عندما قرر الاعتزال قلت له إنني أراه كمدرب في المستقبل، وأخبرته أنني يمكنني مساعدته إذا احتاج إلى شيء، لا أعرف ما إذا كان تياغو سيعود".