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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الدحيل، الريان بالفوز عليه (4-0) اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الثانية من الدوري القطري لكرة القدم التي شهدت فوز أم صلال على الشمال (3-2).

الدحيل يكتسح الريان برباعية في الدوري القطري

وتناوب كل من البلجيكي ادميلسون جونيور (19)، والمعز علي (47 و77)، والبرتغالي أندريه أمارو (66 بالخطأ في مرماه) على تسجيل أهداف الدحيل الذي واصل عودته القوية، بعدما بدأ مشواره بالفوز 6-1 على قطر افتتاحا.

ورمى الدحيل بثقله الهجومي من البداية، ليقتنص ادميلسون جونيور هدف التقدم بعد توغل في المنطقة إثر تمريرة من الإسباني لويس البرتو ليودع الكرة الشباك (19)، مسجلا أول أهدافه بعد غياب لموسم ونصف بسبب الاصابة.

وقبل نهاية النصف الأول من اللقاء، كاد الريان أن يعادل النتيجة عن طريق الإسباني رودريجيو مورينيو من تسديدة بعيدة اصطدمت بالقائم (42).

وتابع الدحيل، ضغطه في الشوط الثاني، ليضيف المعز علي الهدف الثاني إثر انفراده بالمرمى في غياب التغطية الدفاعية، مسددا كرة زاحفة مباشرة داخل المرمى (47)، قبل أن يوسع أندريه أمارو الفارق بعدما حول عرضية في شباك فريقه (66).

واستمر الدحيل، في مهرجان الأهداف، وأضاف المعز علي الهدف الرابع بعد ركنية حولها برأسية قوية فشلت معها محاولات حارس الريان فهد يونس (77).

وفي المباراة الثانية، استعاد أم صلال توازنه بعدما خطف فوزا مهما أمام الشمال 3-2.

وبدأ أم صلال الذي خسر افتتاحا أمام الريان 1-3، المباراة على نحو مثالي ولم ينتظر لافتتاح التسجيل سوى سبع دقائق عبر الجزائري فيكتور لكحل بعد أن مرر له النيجيري ايدونيغ إيسيان كرة من الجهة اليمنى، حولها بتسديدة زاحفة "على الطاير" في الشباك (7).

وواصل أم صلال ضغطه وعزز تقدمه بهدف ثان عن طريق لكحل الذي استفاد من عرضية المغربي أسامة طنان، قابلها الجزائري برأسية قوية اصطدمت في اسفل العارضة قبل أن تواصل طريقها للشباك (28).

وتابع أم صلال في الشوط الثاني من حيث انتهى في الأول، معتمدا على الضغط المتقدم ليضيف الكرواتي أنطونيو مانسي الهدف الثالث، بعدما استقبل كرة داخل المنطقة وسددها قوية في الشباك (46).

وهدأ إيقاع المباراة بعد ذلك، قبل أن ينتفض الشمال ويقلص الفارق بهدفين للجزائري بغداد بونجاح، الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (81)، والثاني بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (7+90).

وتتواصل مباريات المرحلة السبت بمواجهتين حيث يلتقي السد حامل اللقب مع قطر والعربي مع الوكرة.