نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل مباريات منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت 16 أغسطس، حيث بدأت البطولة منافستها أمس.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق فولهام، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب الأولد ترافورد.

مباريات اليوم السبت في الدوري الانجليزي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيبسويتش تاون 2:30 ليفربول

أرسنال 5:00 وولفرهامبتون

إيفرتون 5:00 برايتون

نيوكاسل يونايتد 5:00 ساوثهامبتون

نوتنجهام فورست 5:00 بورنموث

وست هام 7:30 أستون فيلا

تذاع كل من مباراة إيبسويتش تاون ضد ليفربول، وأيضا مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون، ومباراة وست هام ضد أستون فيلا عبر قناة بين سبورتس 1 HD.

بينما تنقل مباراة ايفرتون ضد برايتون على قناة بين سبورتس 2، وتذاع مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون عبر قناة بين سبورتس 1 إكسترا، ومباراة نوتنجهام فورست ضد بورنموث عبر قناة بين سبورتس 2 إكسترا.