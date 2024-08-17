نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تبدأ منافسات مسابقة الدوري الإيطالي، اليوم السبت 16 أغسطس، في البطولة التي سنتطلق بأربعة مباريات، خلال البطولة التي توج بها فريق إنتر ميلان في النسخة الماضية.

القنوات الناقلة للدوري الإيطالي

تذاع كل مباريات مسابقة الدوري الإيطالي عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي هى الناقل الحصري للكالتشيو في الشرق الأوسط.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي.

جنوى 7:30 إنتر ميلان

بارما 7:30 فيورنتينا

إمبولي 9:45 مونزا

ميلان 9:45 تورينو

