نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه عشاق كرة القدم بالدولة السعودية نحو استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية اليوم السبت حيث تقام مباراة النهائي كأس السعودي والذي يجمع بين فريقي الهلال والنصر.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة السعودية على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

تأهل فريق الهلال السعودي إلى المباراة نهائي السوبر السعودي بعد الفوز على أهلي جدة بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

في المقابل تمكن النصر من الصعود لنهائي السوبر السعودي على حساب نظيره التعاون، بعد الفوز بنتيجة 2-0.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات قناة ssc 1 HD الناقل لمباريات الدوري السعودي.