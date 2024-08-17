نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مبارتان فقط اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري في بطولة الدوري الإسباني، حيث يلتقي أوساسونا مع ليجانيس، ويواجه برشلونة نظيره فالنسيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

ويستضيف أوساسونا نظيره ليجانيس اليوم السبت على ملعب "آل سادار" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ويحل البرسا ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا على ملعب "فيستاليا" في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها.