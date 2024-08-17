نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة تقرب مدافع برشلونة من أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي أتلتيكو مدريد، لحسم صفقة التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أتلتيكو مدريد يتفق مع لينجليت

ذكر الصحفي الإسباني ماتيو موريتو، أن نادي أتلتيكو مدريد اتفق بشكل مبدئي مع كليمونت لينجليت مدافع برشلونة.

وأشار موريتو إلى أنه يتبقى أمام أتلتيكو مدريد الاتفاق مع برشلونة، بخصوص ضم لينجليت.

وأضاف المصدر ذاته أن لينجليت يعد الخيار الأقل تكلفة أمام طاولة أتلتيكو مدريد لكنهم قبل ذلك سيحاولون مع خياراتهم ذات الأولوية.

وعاد لينجليت إلى برشلونة هذا الصيف، بعد انتهاء فترة إعارته مع أستون فيلا حيث يرتبط بعقدٍ ساري حتى صيف 2026.