نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال أمام النصر في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيلة فريقه التي ستدخل مواجهة النصر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بنهائي كأس السوبر السعودي 2024.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم

يلتقى الهلال مع نظيره النصر، مساء، اليوم، السبت الموافق 17 أغسطس 2024، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

تشكيل الهلال المتوقع

حارس المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، حمد اليامي

خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

قنوات SSC السعودية سوف تنقل مباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي وتحديدًا SSC1 HD وSSC1 SD.

معلقو مباراة الهلال والنصر

1-فهد العتيبي

2- فارس عوض

3- مدحت شلبي