انت الأن تتابع خبر بعد فترة من الشد والجذب.. سلمان الفرج يكشف حقيقة "مؤامرة" الهلال ضد النصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح سلمان الفرج، لاعب الوسط المعروف، في تصريحات لصحيفة "اليوم" أنه برغم تلقيه عروضًا من أبرز أندية دوري روشن، فإنه اختار الانتقال إلى نادي نيوم، الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، مفضلاً الابتعاد عن الأجواء المتوترة التي تميز التنافس بين ناديه السابق، الهلال، ومنافسيه. جاء ذلك القرار بعد مزاعم أفادت بأن إدارة الهلال منعت الفرج من الانضمام إلى النصر، أحد أبرز الأندية المنافسة، مفسحة المجال أمامه للانتقال إلى أي ناد آخر.

وأضاف الفرج أنه كان بإمكانه القبول بعروض من أندية كبرى وتوقيع العقود معها، وكان يشعر بالفخر للانضمام لأي منها، ولكن اختيار نادي نيوم جاء بناءً على تفكير شامل لما يخدم مصلحته ومصلحة الأطراف التي تقدره. وصرح الفرج، "لا شك أنني تلقيت عروضًا عديدة من الأندية القوية في دوري روشن، لكني مقتنع بخياري وأشعر بالاطمئنان للعب لنيوم وأتطلع للمساعدة في تحقيق الصعود إلى دوري روشن".

تحظى هذه الخطوة بأهمية كبيرة بالنظر إلى تاريخ ومكانة الفرج في كرة القدم السعودية، حيث يأتي قراره في سياق سعيه لمواصلة مشواره الكروي بشكل يتماشى مع تطلعاته المهنية والشخصية، بعيدًا عن ضغوط التنافس الشديد بين الأندية الكبرى في الدوري.