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رياض - احمد صلاح - سبب وفاة نجل محمود طاهر يعلنه الإعلامي إبراهيم فايق .. أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن سبب وفاة حسن محمود طاهر، نجل محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، اليوم الجمعة.

سبب وفاة نجل محمود طاهر

إبراهيم فايق يوضح سبب وفاة نجل محمود طاهر

وكتب فايق على حسابه الرسمي في “فيس بوك”: “سبب الوفاة هو أزمة قلبية.. أحر التعازي للمهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق”.

وقد تقرر أن تُقام جنازة حسن محمود طاهر، نجل رئيس النادي الأهلي السابق، المهندس محمود طاهر، غدًا السبت، بعد صلاة الظهر، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

تم تحديد موعد إقامة العزاء يوم الاثنين 19 أغسطس في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وفاة نجل المهندس محمود طاهر

صباح اليوم، داخل منزله في أحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، توفي نجل المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للنادي الأهلي. وقد تم نقل الجثمان إلى أقرب مستشفى للحصول على تصريح الدفن.

كما تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالحادثة بعد الوفاة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

صورة نجل محمود طاهر الذي وافته المنية

أحدث الخبر الحزين حالة من الحزن في الأوساط الاجتماعية والرياضية، خاصة أن الراحل كان شخصية بارزة وله تأثير كبير في الأوساط المحيطة بالنادي الأهلي. وقد تم نقل جثمانه إلى مستشفى قريب من منزله في مصر الجديدة، حيث تُجرى حالياً الإجراءات الرسمية للحصول على تصريح الدفن.

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