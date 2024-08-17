انت الأن تتابع خبر قلق مدرب وجماهير مانشستر يونايتد بعد البداية الغير مطمئنة في الدوري الإنجليزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم فوزاً مثيراً لمانشستر يونايتد على فولهام بهدف نظيف، سجله البديل جوشوا زيركزي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ومع ذلك فإن هذا الفوز جاء وسط أداء متذبذب للفريق، وتحديداً بعد إضاعة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لأغرب الفرص التي يمكن تخيلها، ففي الدقيقة الرابعة والأخيرة من المباراة وجد غارناتشو نفسه في مواجهة مرمى فولهام الخالي، إلا أنه سدد الكرة بطريقة غريبة بعيدة عن المرمى، ليهدر فرصة محققة للتسجيل.

تين هاغ يعبر عن قلقه من إضاعة الفرص

بعد المباراة عبر المدير الفني لإريك تين هاغ عن قلقه إزاء إضاعة الفرص السهلة، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب مزيداً من العمل والتركيز من جانب اللاعبين، وأشار تين هاغ إلى أن الفريق قد صنع العديد من الفرص في المباريات الودية والمسابقات السابقة، ولكنهم فشلوا في استغلالها بشكل جيد.

جماهير أولد ترافورد تشعر بالقلق